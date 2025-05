Napoli campione d' Italia la telecronaca di Kendrick incorona il trionfo azzurro | Amm vinciut!

Napoli è diventato campione d'Italia, e la telecronaca di Kendrick ha celebrato il trionfo azzurro. Patrick Kendrick, voce internazionale della Serie A, ha descritto emozioni e vittoria in diretta dal Maradona, durante Napoli-Cagliari, gara che ha segnato il quarto scudetto della squadra campana con un brillante 2-0.

Patrick Kendrick, voce internazionale della Serie A trasmessa su diverse emittenti televisive, è stato il telecronista che ha raccontato in diretta dal Maradona le emozioni di Napoli-Cagliari, la gara che ha sancito la conquista del quarto scudetto da parte degli azzurri con la vittoria per 2-0. In una serata carica di significato, Kendrick ha saputo cogliere l’essenza di un’intera stagione e. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Napoli campione d'Italia, la telecronaca di Kendrick incorona il trionfo azzurro: Amm vinciut!

Argomenti simili trattati di recente

Napoli campione d’Italia, è festa in città

Napoli celebra con entusiasmo il suo quarto scudetto conquistato grazie alla vittoria sul Cagliari. La città si anima di festa, da Fuorigotta al centro storico, mostrando l’orgoglio e la passione dei tifosi azzurri.

Napoli campione d'Italia se, tutte le combinazioni possibili per lo scudetto

Napoli e Inter si affrontano in un duello decisivo per lo scudetto, con tutte le combinazioni possibili ancora aperte.

Paradosso Caprile: in prestito dal Napoli al Cagliari, se perde è tecnicamente campione d'Italia

Il paradosso di Caprile al Cagliari diventa ancora più incredibile: se il Cagliari perde, il Napoli si laurea campione d’Italia.

Napoli campione d'Italia, batte il Cagliari e vince il 4° scudetto. Esplode la festa a Napoli

Video Napoli campione d'Italia, batte il Cagliari e vince il 4° scudetto. Esplode la festa a Napoli Video Napoli campione d'Italia, batte il Cagliari e vince il 4° scudetto. Esplode la festa a Napoli

Approfondimenti da altre fonti

Napoli campione d'Italia, l'Orientale celebra gli azzurri in 35 lingue diverse

Secondo msn.com: Tutto il mondo celebra la vittoria dello scudetto del Napoli, centinaia di migliaia di tifosi ieri sera hanno fatto festa fino a notte fonda. Un'impresa dei ragazzi di Antonio Conte che ...

In finale a Italia Polo Challenge e campione d'Italia con il suo Napoli: la serata perfetta di Fabrizio Facello

Da corrieredellosport.it: "Quanto stanno?". Tifosissimo azzurro, durante la sua partita si è avvicinato alla tribuna per chiedere il risultato del Maradona poi ha trascinato il team Harpa/HPE/Veeam all'atto decisivo del torneo ...

Il Pagellone del Napoli campione d'Italia

Come scrive msn.com: MERET 6,5 Non si esprime sui livelli dello scudetto spallettiano ma almeno fa molto meglio di un anno fa. Restano decisivi alcuni suoi interventi in partite-chiave, da annotare però i pochi progressi ...