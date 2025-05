MXGP Lucas Coenen fa sua la Qualifying Race di Ernee Febvre sempre in vetta alla generale

Lucas Coenen dominate la qualificazione a Ernee, aggiudicandosi la Qualifying Race del Gran Premio di Francia MXGP 2025. Con questa vittoria, il pilota belga riduce leggermente il distacco dal leader Romain Febvre, che resta comunque in vetta alla classifica generale con un vantaggio di 47 punti. Un intenso fair-play e battaglie emozionanti caratterizzano questo appuntamento del mondiale.

Lucas Coenen si è aggiudicato la Qualifying Race del Gran Premio di Francia, nono appuntamento del Mondiale MXGP 2025. Sul tracciato di Ernee il pilota belga non ha lasciato scampo a nessuno e ha leggermente accorciato in classifica generale sul leader Romain Febvre che mantiene un confortante +47. Lucas Coenen (KTM) ha vinto con un margine di 6.0 secondi sul norvegese Kevin Horgmo (Honda), mentre completa il podio il padrone di casa Romain Febvre (Kawasaki) a 7.5. Quarta posizione per lo spagnolo Ruben Fernandez (Honda) a 19. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - MXGP, Lucas Coenen fa sua la Qualifying Race di Ernee, Febvre sempre in vetta alla generale

