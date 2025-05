Musica on the road Gambetta e Terra madre alla chiesa metodista

Sabato alle 17.30 alla chiesa metodista, Beppe Gambetta, rinomato virtuoso della chitarra acustica, presenta “Terra madre” in musica “on the road Gambetta”. Dopo le performance all’Acoustic Night al Teatro Ivo Chiesa di Genova, il celebre artista torna per regalare un emozionante concerto, celebrando il suo talento e la sua passione per la musica dal vivo.

Un grande compositore e virtuoso della chitarra acustica per il nuovo concerto alla chiesa metodista. Con il suo ‘Terra madre’, oggi alle 17.30, arriva il noto chitarrista Beppe Gambetta, reduce dalle serate dell’Acoustic Night 25 al Teatro nazionale Ivo Chiesa di Genova e dove tornerà il 29 maggio prima di approdare negli Stati Uniti. Un musicista continuamente on the road, con la sua inseparabile managerproduttrice e compagna di vita Federica Calvino Prina. Il nuovo album di Gambetta ‘Terra Madre’ è una chiave musicale per aprire un mondo di racconti e sogni legati alle terre madri dagli infiniti itinerari possibili, e al grido di dolore e speranza che da esse si leva. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Musica on the road, Gambetta e Terra madre alla chiesa metodista

