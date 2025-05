Muore schiacciato dal trattore addio all’imprenditore Alfredo Talli

Tragedia a Montespertoli: Alfredo Talli, 85 anni, morto schiacciato dal trattore in un incidente avvenuto in via Lungagnana. La comunità è scioccata da questa perdita improvvisa di un noto imprenditore, in una mattinata che sembrava essere serena. Un dramma che colpisce profondamente tutti gli abitanti e apre un doloroso capitolo nella storia locale.

Montespertoli (Firenze), 24 maggio 2025 – È morto schiacciato dal trattore a 85 anni, Alfredo Talli, in un terribile incidente in via Lungagnana. Una tragedia che ha sconvolto una mattinata che si annunciava tranquilla e soleggiata, per la comunità di Montespertoli. L’episodio si è verificato prima di mezzogiorno: i vigili del fuoco di Castelfiorentino sono intervenuti alle 11.35, a seguito della richiesta d’aiuto – effettuata, da quanto appreso, dalla moglie della vittima – per una persona rimasta sotto un utensile agricolo collegato al trattore per la lavorazione della terra. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Muore schiacciato dal trattore, addio all’imprenditore Alfredo Talli

Scopri altri approfondimenti

Agricoltore muore schiacciato dal suo trattore

Una serata di routine si è trasformata in tragedia a Montefiore Conca, dove un agricoltore 72enne ha perso la vita schiacciato dal suo trattore.

Tragico incidente in campagna, si ribalta con il trattore e muore schiacciato

Tragico incidente in provincia di Frosinone: un uomo di 74 anni, mentre lavorava in campagna a Monte San Giovanni Campano, è rimasto schiacciato dal trattore ed è deceduto.

Si ribalta con il trattore e muore schiacciato: la vittima è Gaetano Coratti

Tragedia agricola a Monte San Giovanni Campano, in provincia di Frosinone. Questa pomeriggio, Gaetano Coratti, 74enne del luogo, ha perso la vita dopo essersi ribaltato con il trattore mentre lavorava nel suo terreno.

Schiacciato dal trattore, procura ordina autopsia

Video Schiacciato dal trattore, procura ordina autopsia Video Schiacciato dal trattore, procura ordina autopsia

Su questo argomento da altre fonti

Muore schiacciato dal trattore, addio all’imprenditore Alfredo Talli; Si ribalta con il trattore e muore schiacciato: la vittima è Gaetano Coratti; Monte San Giovanni Campano, Muore schiacciato dal suo trattore. Inutili i soccorsi; Tragedia in campagna: agricoltore muore schiacciato dal crollo di una baracca. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Muore schiacciato dal trattore, addio all’imprenditore Alfredo Talli

Segnala lanazione.it: Il terribile incidente nelle campagne lungo via Lungagnana: inutile la richiesta d’aiuto della moglie. Secondo una prima ricostruzione dei fatti sarebbe sceso dal mezzo per verificare un guasto alla t ...

Addio a Cristian Barbagli: «Una tragedia. Se ne va un ragazzo buono, serio e gentile»

Da informazione.it: CINIGIANO. L’allarme al comando dei vigili del fuoco è arrivato intorno alle 8.20 di venerdì 23 maggio: un agricoltore, che stava facendo dei lavori nel suo podere, è rimasto schiacciato sotto al ...

Travolto e schiacciato dalla capanna dopo un movimento col trattore, muore un 41enne

Lo riporta corrierefiorentino.corriere.it: La vittima è un agricoltore di 41 anni, che ha perso la vita nel suo podere, praticamente davanti agli occhi dei familiari ...