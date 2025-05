Muore dopo le dimissioni dal pronto soccorso | indagine per omicidio colposo medico sotto inchiesta

Tragedia a Cortona: un uomo di 66 anni, dopo aver manifestato un forte mal di testa e aver lasciato il pronto soccorso, è stato trovato morto a casa sua. Le circostanze sono al centro di un'indagine per omicidio colposo, con il medico coinvolto sotto inchiesta. Le indagini chiariranno eventuali responsabilità e le cause di questa tragica scomparsa.

Tragedia a Cortona: 66enne trovato morto in casa dopo essersi recato all’ospedale per un forte mal di testa Un uomo di 66 anni è stato trovato senza vita sul divano di casa sua a Cortona, la mattina del 12 maggio. Il giorno prima si era recato al pronto soccorso dell’ospedale La Fratta lamentando un forte mal di testa, ma era stato dimesso dopo alcuni accertamenti con una diagnosi di cefalea e la prescrizione di un antidolorifico. A fare la tragica scoperta è stato un vicino di casa, preoccupato perché non riusciva a mettersi in contatto con lui. 🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - Muore dopo le dimissioni dal pronto soccorso: indagine per omicidio colposo, medico sotto inchiesta

