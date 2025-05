Multato | ha un malore Non trova posti per disabili va in quelli a strisce rosa

Il 24 maggio 2025, a Reggio Emilia, un cittadino con tagliando per disabili, impossibilitato a trovare posti liberi, ha parcheggiato in un’area a strisce rosa, sebbene si fosse sentito male e avesse bisogno di assistenza. La vicenda evidenzia le difficoltà di trovare spazi dedicati e le dinamiche di mobilità e accessibilità in città.

Reggio Emilia, 24 maggio 2025 – Pur avendo il tagliando per la sosta negli stalli destinati ai portatori di handicap, non ha trovato alcun posto libero nell’area antistante l’arcispedale Santa Maria Nuova, in città. Un cittadino, che era assieme alla moglie, ha quindi lasciato la vettura in un parcheggio contrassegnato dalle strisce rosa, mettendo in evidenza il cartellino degli invalidi. Ma al ritorno all’auto, dopo una prestazione sanitaria in ospedale, una coppia di coniugi residente nella Bassa si è ritrovata con una contravvenzione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Multato: ha un malore. Non trova posti per disabili va in quelli a strisce rosa

