MotoGp Sprint Race | Alex Marquez firma il primo successo nella mini corsa Si rivede l’Aprilia con Bez quarto

A Silverstone, il debutto della MotoGP Sprint regala una sorpresa: Alex Marquez mette a segno il suo primo successo, approfittando di un errore di Marc Marquez. La gara, priva di grandi colpi di scena, vede la riconferma di Aprilia con Bez quarto. Un weekend che riafferma il talento di Alex e il ritorno competitivo della casa di Noale.

Silverstone 24 maggio 2025 - Marc Marquez non torna a dettare la sua legge nella sprint, a Silverstone si impone suo fratello Alex. Gara perfetta condotta dal catalano, il quale approfitta dell'errore del fratello per prendere il comando e dettare la sua legge in una gara priva di grandi colpi di scena. Conclude il podio tutto Ducati Di Giannantonio, mentre si rivede nelle posizioni di vertice l' Aprilia. Super Bezzecchi infatti mette la moto di Noale al quarto posto, solo sesto invece Bagnaia, il quale ha sofferto molto negli ultimi giri un crollo verticale di prestazione delle gomme. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - MotoGp Sprint Race: Alex Marquez firma il primo successo nella mini corsa. Si rivede l’Aprilia con Bez quarto

