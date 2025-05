MotoGP oggi in tv GP Gran Bretagna 2025 | orari qualifiche e Sprint streming programma Sky e TV8

Oggi, sabato 24 maggio, grande festa per gli appassionati di MotoGP 2025: qualifiche e Sprint Race sul circuito di Silverstone in Gran Bretagna. Su Sky e TV8, seguiremo tutto in diretta, con orari, streaming e il programma completo. Una giornata intensa all'insegna dell’adrenalina, con i piloti pronti a conquistare la pole e i primi punti del weekend.

Oggi, sabato 24 maggio, assisteremo a una giornata molto intensa per i piloti del Motomondiale 2025. Sul tracciato di Silverstone, in Gran Bretagna, si andrà a caccia del tempo migliore nelle qualifiche, ma ci sarà da gestire anche la Sprint Race. Saranno in palio i primi punti di questo fine-settimana, ai primi nove della classifica, in una corsa il cui numero di giri è la metà esatta di quella domenica. Nel caso di oggi si parla di 10 tornate. Nella giornata di ieri, in MotoGP, Alex Marquez ha impressionato in sella alla Ducati Gresini. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - MotoGP oggi in tv, GP Gran Bretagna 2025: orari qualifiche e Sprint, streming, programma Sky e TV8

Oggi, venerdì 23 maggio, prende il via il GP di Gran Bretagna 2025 di MotoGP a Silverstone. La prima giornata di prove libere offrirà agli appassionati emozioni e aggiornamenti in tempo reale, con streaming su Sky e TV8.

Oggi, venerdì 23 maggio, debutta il GP di Gran Bretagna 2025, settimo round del Motomondiale. Sul circuito di Silverstone, i piloti scendono in pista per le prime prove libere, fondamentali per la messa a punto delle moto in vista delle qualifiche e della Sprint Race.

Oggi, venerdì 16 maggio, inizia il weekend del GP dell’Emilia-Romagna, settima tappa del Mondiale di F1 2025.

