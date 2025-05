MotoGP Marco Bezzecchi | Bella gara e splendida rimonta! Peccato per la partenza potevo fare podio…

Marco Bezzecchi si distingue per una splendida rimonta alla Sprint Race di Silverstone, settimo appuntamento del Mondiale MotoGP 2025. Nonostante una partenza difficile, il pilota Aprilia ha comunque conquistato una gara ricca di emozioni, dimostrando tutto il suo talento. Un risultato che lascia l’amaro in bocca ma anche tanta fiducia in vista delle prossime sfide.

Sorride in maniera convinta Marco Bezzecchi al termine della Sprint Race del Gran Premio di Gran Bretagna, settimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2025. Sul tracciato di Silverstone, infatti, dopo tante difficoltà il pilota del team Aprilia ha messo in scena una splendida rimonta, che lo ha portato quasi a sfiorare il podio. Dopo un inizio difficoltoso il portacolori del team Aprilia ha recuperato un gradino alla volta. La gara su distanza ridotta ha visto il successo di Alex Marquez con un margine di 3. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - MotoGP, Marco Bezzecchi: “Bella gara e splendida rimonta! Peccato per la partenza, potevo fare podio…”

