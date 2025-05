MotoGP Fabio Di Giannantonio | Le prestazioni della moto migliorano il team è stato abile a fare un passo indietro

Nella Sprint Race del Gran Premio di Gran Bretagna 2025, Alex Marquez ha verse il suo talento, interrompendo il dominio di Fabio Di Giannantonio e del suo team. Con prestazioni che dimostrano i progressi della moto, il team ha saputo fare un passo indietro per migliorare, portando Marquez a conquistare una vittoria significativa e a regalare entusiasmo nel mondo della MotoGP.

La Sprint Race del Gran Premio di Gran Bretagna 2025 è stata conquistata dallo spagnolo Alex Marquez che, in sella alla sua Ducati del Team Gresini, ferma il dominio del fratello nelle gare del sabato. Dopo la bagarre dei primi giri, l’iberico è stato il più abile a conquistare un vantaggio significativo, mantenendo lontana la Ducati Ufficiale di Marc Marquez. Il leader del Mondiale cede lo scettro di re nelle Sprint Race ma conquista comunque una significativa seconda posizione (+3.511), che gli permette di allungare nel Mondiale. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - MotoGP, Fabio Di Giannantonio: “Le prestazioni della moto migliorano, il team è stato abile a fare un passo indietro”

