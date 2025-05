MotoGp Alex Marquez vince la sprint in Gran Bretagna Bagnaia sesto

Alex Marquez domina la sprint race del Gran Premio di Gran Bretagna MotoGP, staccando il fratello Marc di oltre tre secondi. Sul podio arriva anche Fabio Di Giannantonio con la Ducati VR46, mentre Pecco Bagnaia chiude sesto, penalizzato da un crollo della gomma. Una giornata ricca di emozioni e sorprese sul circuito britannico.

Dominio di Alex Marquez nella sprint race del Gp di Gran Bretagna per la classe MotoGp. Il pilota del team Gresini ha preceduto il fratello Marc di oltre tre secondi, completa il podio Fabio Di Giannantonio con la Ducati VR46. Finisce giù dal podio Pecco Bagnaia, sesto dopo un crollo della sua gomma, scavalcato nel finale anche da Marco Bezzecchi (Aprilia) e Johann Zarco (Honda Lrc). Settimo posto per il poleman Fabio Quartararo. A very interesting #TissotSprint ended like this?? #BritishGP?? pic. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - MotoGp, Alex Marquez vince la sprint in Gran Bretagna. Bagnaia sesto

