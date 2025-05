MotoGp Alex Marquez vince la Sprint a Silverstone

A Silverstone, Alex Marquez conquista la vittoria nella sprint MotoGP, interrompendo la serie di successi del fratello Marc. Il pilota Ducati Gresini Racing si è mostrato dominante, mentre Marc, consapevole di non poterlo attaccare, ha preferito gestire la gara senza rischi, regalando uno spettacolo di skill e strategia.

Roma, 24 mag. (askanews) – Alex Marquez conquista la sprint di Silverstone ed interrompe il filotto di vittorie del fratello Marc. Il pilota Ducati della Gresini Racing MotoGP è stato dominante mentre il Cabroncito, capito che non poteva andare ad attaccarlo si è accontentato senza rischi. In partenza Quartararo tiene la vetta, alle sue spalle Alex Marquez e Marc Marquez. Poi passa Marc con alle spalle Quartararo e Alex Marquez che a sua volta lo supera e si mette a caccia del fratello. Un errore di Marc lancia Alex che non ha più problemi fino al termine con Marc Marquez che non rischia e si accontenta. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

