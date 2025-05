Moto2 Öncü anticipa Gonzalez nelle FP2 di Silverstone indietro gli italiani

Durante le FP2 di Silverstone per il GP di Gran Bretagna 2025, Deniz Öncü ha conquistato il miglior tempo nella Moto2, anticipando Gonzalez. Gli italiani sono rimasti un po' indietro in una sessione caratterizzata da condizioni più asciutte rispetto alle prove precedenti, che ora sanciscono le prime valutazioni in vista delle qualifiche di domani.

Dopo la classe più leggera, è stata mandata in archivio anche la seconda sessione di prove libere della Moto2 valida per il Gran Premio di Gran Bretagna 2025. Sul circuito di Silverstone, nettamente più asciutto, la migliore prestazione è stata fatta segnare da Deniz Öncü (Red Bull KTM Ajo) con il crono di 2:05.220. Il turco ferma così momentaneamente il dominio nelle prove di Manuel Gonzalez. È proprio il pilota del Team Liqui Moly Dynavolt Intact GP che firma la seconda posizione con un gap di o. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Moto2, Öncü anticipa Gonzalez nelle FP2 di Silverstone, indietro gli italiani

