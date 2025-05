Moto gp Alex Marquez il favorito a Silverstone Difficoltà con la Gp 25 per Bagnaia

A Silverstone, il telefono è tutto incentrato su Alex Marquez, ritenuto il grande favorito, mentre Pecco Bagnaia affronta difficoltà con la GP25. La GP24 si conferma più performante, nascondendo i limiti della nuova Ducati e mettendo in risalto il talento di Marquez, che con la sua moto meno recente domina la scena, promettendo uno spettacolo avvincente.

Silverstone, 24 maggio 2025 – La Gp24 che funziona meglio della Gp25? Sì, pare proprio di sì. Ducati vive il paradosso di una moto nuova con qualche difetto e che solo l’enorme talento di Marc Marquez ha nascosto. A Silverstone, la moto vecchia di Alex Marquez è stata la più veloce, la più costante, la più docile sulle gomme e in Sprint Race la vittoria ha confermato l’analisi. E se Marc Marquez ha comunque chiuso secondo, prendendo punti importanti in classifica, Pecco Bagnaia è crollato negli ultimi giri, passando dal terzo al sesto posto praticamente senza possibilità di lottare. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Moto gp, Alex Marquez il favorito a Silverstone. Difficoltà con la Gp 25 per Bagnaia

