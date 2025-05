Morte e dati digitali | il podcast di due giovani bolognesi racconta la memoria ai tempi della tecnologia

"Digital Requiem" è il podcast di Francesco Perlini e Nicola Vasini che esplora il rapporto tra morte e dati digitali. Attraverso un racconto delicato e potente, i giovani bolognesi affrontano il destino delle nostre tracce online e il significato di lasciare un’eredità digitale in un’epoca tecnologica. Un viaggio tra memoria, tecnologia e ultime volontà.

Cosa succede ai nostri dati digitali quando moriamo? E cosa significa oggi lasciare un’eredità? A queste domande risponde il podcast “Digital Requiem”, realizzato da Francesco Perlini e Nicola Vasini, due autori bolognesi che hanno firmato un documentario audio potente e delicato sulla morte. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it © Bolognatoday.it - Morte e dati digitali: il podcast di due giovani bolognesi racconta la memoria ai tempi della tecnologia

Aldilà Digitale: la nuova frontiera della memoria

Video Aldilà Digitale: la nuova frontiera della memoria Video Aldilà Digitale: la nuova frontiera della memoria

Morte e dati digitali: il podcast di due giovani bolognesi racconta la memoria ai tempi della tecnologia

Francesco Perlini e Nicola Vasini firmano un audio documentario che esplora il lutto nell'era digitale: premiati al Italian Podcast Award di Piacenza per miglior sceneggiatura e documentario

