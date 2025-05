Morte di Bruno Sette a Porto Viro vicino Rovigo indagato il figlio | sequestrati gli indumenti e l' automobile

Si apre una nuova fase nelle indagini sulla morte di Bruno Sette a Porto Viro, Rovigo. Il figlio 46enne, ora indagato per omicidio preterintenzionale, è stato sequestrato con i suoi indumenti e l'automobile. La vicenda desta grande attenzione, mentre le autorità cercano di fare luce sulle circostanze che hanno portato alla tragica scomparsa.

Il 70enne Bruno Sette è stato trovato morto a Porto Viro, Rovigo. Si ipotizza un omicidio, poiché il cadavere sarebbe stato gettato in strada per simulare un investimento.

Il 70enne Bruno Sette è stato trovato morto a Porto Viro, Rovigo, in circostanze sospette. Si ipotizza che sia stato ucciso e poi gettato in strada per simulare un investimento.

Una tranquilla mattina a Porto Viro è stata sconvolta dal ritrovamento del corpo di Bruno Sette, 70 anni, trovato morto in strada.

