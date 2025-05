Moody' s il rating promuove Italia e Meloni | colpo durissimo ai gufi del Pd

Moody's promuove l'Italia e il governo Meloni, confermando il rating BAA3 e migliorando le previsioni da stabile a positivo. Un colpo duro per chi tifa fallimento e fa campagna elettorale contro Meloni, mentre la fiducia si rafforza in Italia. Buonanotte ai gufi e alla sinistra che speravano nel contrario, ma i recenti segnali sono chiari.

Buonanotte ai gufi e alla sinistra che tifa "fallimento" per fare campagna elettorale contro Giorgia Meloni: Moody's conferma il rating BAA3 per l'Italia e alza le previsioni per il nostro paese, portando l' outlook da stabile a positivo. L'agenzia di rating Moody's ha confermato il giudizio sull'affidabilità creditizia dell'Italia, regalando anche un po' di ottimismo in più per il futuro imminente. Il rating BAA3 rappresenta il gradino più basso della categoria " investment grade ", ovvero la soglia che separa gli investimenti ritenuti affidabili da quelli più rischiosi, classificati come " junk bond " o titoli spazzatura: logico dunque che restare in questa fascia sia fondamentale per non scendere nel baratro e contenere i costi di finanziamento del debito pubblico. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it