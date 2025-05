Montecatini riecco la Ztl notturna | attesa per piazza XX Settembre

Montecatini Terme ripropone la ZTL notturna in Piazza XX Settembre, tornando a tutela del riposo dei cittadini e degli ospiti. L’attesa decisione si inserisce in un contesto di gestione del traffico e tutela ambientale, offrendo un ambiente più tranquillo e sicuro durante le ore notturne, soprattutto nei mesi estivi.

Montecatini Terme, 24 maggio 2025 – Torna l’estate e ricomincia a funzionare la zona a traffico limitato notturna. Il provvedimento, ormai in vigore da molti anni a Montecatini, vuole garantire la tutela di cittadini e ospiti degli alberghi durante il riposo, in una fetta della città alle prese con schiamazzi e passaggi di veicoli ad alta velocità . L’amministrazione comunale informa che, a partire dal 2 giugno fino al 2 ottobre, torna in vigore il provvedimento. La Ztl sarà attiva dalle 24 alle 6, e il divieto di accesso riguarderà i varchi posti in corso Matteotti (all’altezza Largo Toti), corso Roma (all’intersezione con viale Balducci) e via Cavour (all’incrocio con via Mazzini). 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Montecatini, riecco la Ztl notturna: attesa per piazza XX Settembre

Leggi anche questi approfondimenti

Stadio, il circolo Pd del quartiere insiste su viabilità e mobilità , Rizza: "Una ztl residenti per chi abita nella zona"

Il circolo del Partito Democratico del quartiere, guidato da Davide Rizza, si concentra su viabilità e mobilità , proponendo una ZTL per i residenti.

Firenze, il 17 maggio aperti in notturna i musei del Bargello e delle Cappelle Medicee

Il 17 maggio, Firenze si illumina di cultura con l'apertura notturna del Museo Nazionale del Bargello e delle Cappelle Medicee.

Milano, ecco la nuova ZTL: il regolamento e le regole da rispettare

Milano lancia la nuova zona a traffico limitato nel Quadrilatero della moda, con regole specifiche da seguire.

Le notizie più recenti da fonti esterne

Soppressa la ztl notturna in via Garibaldi

Riporta ilrestodelcarlino.it: Per una ztl che arriva, un’altra se ne va. Ritenuta ormai superflua e, soprattutto, non collegata come orari e struttura alla mappa delle nuove aree interdette nel fine settimana al traffico ...

Montecatini, il perimetro della Ztl si allarga a piazza XX Settembre. Chiesta l’autorizzazione al ministero

Da msn.com: Montecatini L’annuncio tra le tante cose nell ... È già prevista l'installazione di una Ztl, è stato chiesto il permesso al ministero: sembrava che potessimo ampliare quella esistente ...

Ztl notturna a Firenze, via ai controlli: ecco le zone interessate

Riporta nove.firenze.it: "Il provvedimento sulla ztl notturna, oltre che nel merito, presenta una pecca di metodo: è grave che l'Amministrazione comunale abbia annunciato la scelta di partire con la chiusura del centro ...