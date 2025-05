Mondiale per Club la suggestione su Cristiano Ronaldo è clamorosa | sfiderebbe un’italiana

Il Mondiale per Club si prepara a sorprendere: Cristiano Ronaldo, ormai a 40 anni, potrebbe ancora partecipare, affrontando una squadra italiana. Nonostante il suo addio al calcio europeo più di due anni fa, i rumors sul suo coinvolgimento continuano a infiammare gli appassionati, creando aspettative sorprendenti e alimentando la sua eterna leggenda nel panorama calcistico globale.

Mondiale per Club, arrivano novità clamorose su Cristiano Ronaldo: potrebbe partecipare al torneo e sfidare un’italiana Cristiano Ronaldo, nonostante il suo addio dal calcio europeo di più di due anni fa, continua a esser protagonista dei rumors di mercato a 40 anni compiuti. A suscitare clamore riguardo al futuro della star è stata stavolta una figura autorevole, che avrebbe rivelato la possibile partecipazione del portoghese al Mondiale per Club. Mondiale per Club, novità clamorose su Cristiano Ronaldo. 🔗 Leggi su Sportface.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Cristiano Ronaldo al Mondiale per Club: ecco la nuova squadra

Cristiano Ronaldo, dopo una stagione senza titoli e l'eliminazione in Champions League asiatica, sembra vicino a tornare in scena ai Mondiali per Club.

Cristiano Ronaldo al Mondiale per Club: più di dieci club lo hanno cercato solo per il mese del torneo

Cristiano Ronaldo, una leggenda del calcio, attira l'attenzione dei club più prestigiosi. Durante il Mondiale per Club negli USA (14 giugno - 13 luglio), più di dieci club hanno mostrato interesse esclusivamente per le settimane del torneo, mettendo in evidenza quanto il portoghese sia ancora un protagonista ambito nel calcio internazionale.

Cristiano Ronaldo al Mondiale per Club? Chi lo vuole

Cristiano Ronaldo al Mondiale per club: un sogno o una possibilità? Mentre il calcio estivo animava le voci di mercato, ora l'attenzione si sposta sull'attesissimo torneo mondiale per club, che seguirà la conclusione della Serie A.

CR7 AL MONDIALE PER CLUB, SUGGESTIONE DI UN RITORNO ALLA JUVE

Video CR7 AL MONDIALE PER CLUB, SUGGESTIONE DI UN RITORNO ALLA JUVE Video CR7 AL MONDIALE PER CLUB, SUGGESTIONE DI UN RITORNO ALLA JUVE

Le notizie più recenti da fonti esterne

Mondiale per Club, Cristiano Ronaldo sfida la Juventus: l’annuncio di Infantino

Riporta spazioj.it: Cristiano Ronaldo sfida la Juventus al Mondiale per Club: è arrivato l'annuncio del presidente della FIFA Gianni Infantino.

Cristiano Ronaldo al Mondiale per Club? Ecco la clamorosa ipotesi in vista della competizione estiva

Secondo calcionews24.com: Cristiano Ronaldo presente al Mondiale per Club? Ecco l’indiscrezione in vista della competizione estiva tra i vari club Clamorosa sorpresa in vista del prossimo Mondiale per Club: Cristiano Ronaldo p ...

Infantino: "Cristiano Ronaldo potrebbe giocare il Mondiale per club"

msn.com scrive: Nonostante l'Al Nassr non sia qualificato, CR7 potrebbe lo stesso prendere parte alla manifestazione attraverso il mercato ...