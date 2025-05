Mobilità docenti 2025 | tutte le risposte ai dubbi più frequenti

Con l’uscita degli esiti della mobilità docenti 2025/26, molti insegnanti si interrogano su trasferimenti, opportunità di cambio plesso e prospettive future. Roberta Vannini (UIL Scuola RUA) risponde ai dubbi più frequenti, chiarendo motivazioni, possibilità e procedure, offrendo un supporto indispensabile per affrontare con serenità questa fase cruciale dell'anno scolastico.

Con la pubblicazione degli esiti della mobilità per l’anno scolastico 202526, molti docenti si interrogano sulle motivazioni dietro il mancato trasferimento, la possibilità di cambiare plesso all’interno della nuova scuola e le prospettive future. La sindacalista Roberta Vannini (UIL Scuola RUA) fornisce chiarimenti su domande ricorrenti, deroghe, punteggi, nomine PNRR1 e criticità del sistema Verifica . Mobilità docenti 2025: tutte le risposte ai dubbi più frequenti Scuolalink. 🔗 Leggi su Scuolalink.it

