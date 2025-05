Misteriosa mirada del flamenco vince a Cannes 2025 | tutti i trionfatori di Un Certain Regard

La 78ª edizione del Festival di Cannes si avvicina alla serata di premiazione del 24 maggio, portando con sé sorprese e riconoscimenti. Tra i trionfatori di Un Certain Regard spicca "Misteriosa Mirada del Flamenco", che conquista il pubblico e la giuria, consolidando la sua posizione tra i film più acclamati di questa prestigiosa sezione. Ecco tutti i risultati ufficiali.

risultati ufficiali della sezione un certain regard al festival di cannes 2025. La 78ª edizione del Festival di Cannes si avvicina alla serata di assegnazione dei premi, prevista per il 24 maggio. Nel frattempo, sono stati annunciati i vincitori della prestigiosa sezione Un Certain Regard, considerata la seconda più importante dopo il concorso principale. La giuria, presieduta dalla regista britannica Molly Manning Walker, ha valutato i film in gara e deciso le premiazioni. giuria e criteri di valutazione. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Misteriosa mirada del flamenco vince a Cannes 2025: tutti i trionfatori di Un Certain Regard

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Cina: WTA Italian Open, Zheng Qinwen vince contro canadese Andreescu

Zheng Qinwen, giovane promessa del tennis cinese, si impone su Bianca Andreescu negli ottavi di finale del WTA Italian Open di Roma.

Il Bologna vince una storica Coppa Italia

Il Bologna celebra una storica vittoria nella Coppa Italia, trionfando 1-0 sul Milan grazie a un gol di Dan Assane Ndoye al 53esimo minuto.

Finale Coppa Italia, il Bologna supera il Milan 1-0 e vince il torneo dopo 51 anni: la decide un gol di Ndoye

Il Bologna trionfa nella finale di Coppa Italia, superando il Milan 1-0 grazie a una rete decisiva di Ndoye.

The Mysterious Gaze of the Flamingo new clip official from Cannes Film Festival 2025

Video The Mysterious Gaze of the Flamingo new clip official from Cannes Film Festival 2025 Video The Mysterious Gaze of the Flamingo new clip official from Cannes Film Festival 2025

Approfondimenti da altre fonti

Cannes 2025: La misteriosa mirada del flamenco vince Un Certain Regard; Un Certain Regard, vince La misteriosa mirada del flamenco del regista cileno Diego Céspedes; La misteriosa mirada del flamenco trionfa in Un Certain Regard; Un Certain Regard 2025, vince l’opera prima del cileno Diego Céspedes. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Un Certain Regard, vince La misteriosa mirada del flamenco del regista cileno Diego Céspedes

mymovies.it scrive: La giuria presieduta dalla regista inglese Molly Manning Walker decreta come migliori registi i fratelli Nasser per il loro Once Upon a Time in Gaza.

Cannes 2025, Un Certain Regard: trionfa La misteriosa mirada del flamenco di Diego Céspedes. Tutti i vincitori

Scrive bestmovie.it: La misteriosa mirada del flamenco di Diego Céspedes si è aggiudicato il premo Un Certain Regard al 78° Festival di Cannes ...

Recensione: La misteriosa mirada del flamenco

Riporta cineuropa.org: La misteriosa mirada del flamenco è prodotto da Quijote Fims e Les Valseurs, coprodotto da Arte France Cinéma, Weydemann Bros, Irusoin e Wrong Men. Charades guida le vendite internazionali.