Minoranze all’attacco | | L’assessore si dimetta

Le minoranze di centrodestra in Consiglio comunale a Lodi chiedono le dimissioni dell’assessore ai Lavori pubblici Luca Scotti, accusandolo di avere incarichi privati in conflitto con le sue funzioni pubbliche. Le loro accuse si basano su 16 pratiche e incarichi sospetti degli ultimi due anni, sollevando un forte dibattito sulla trasparenza e integrità dell’amministrazione locale.

Le minoranze di centrodestra in Consiglio comunale a Lodi hanno chiesto ieri le dimissioni dell'assessore ai Lavori pubblici Luca Sctti accusato da loro di avere incarichi privati in contrasto con la sua funzione. "Sono 16 le pratiche e gli incarichi privati che hanno coinvolto in questi due anni e mezzo l'assessore ai Lavori pubblici – dice Elisa Gualteri, segretario cittadino di Fratelli D'Italia –. L'articolo 78, comma terzo del Tuel, dice che si vuole evitare che il professionista tragga vantaggi, nella sua attività professionale, dal mandato rivestito e vuole precludere che l'esercizio delle funzioni pubbliche sia sviato dall'interesse privato".