Minaccia un conoscente dopo la condanna per estorsione | 40enne arrestato

Un uomo di 40 anni, già condannato per estorsione, è stato arrestato dai carabinieri di Busseto su ordine di carcere emesso dall’autorità di sorveglianza di Reggio Emilia. La vicenda ha suscitato preoccupazione, poiché l’individuo avrebbe minacciato un conoscente. L’arresto si inserisce nelle attività di contrasto alla criminalità e alla tutela della pubblica sicurezza.

I carabinieri di Busseto hanno tratto in arresto un 40enne straniero colpito da Ordine di ripristino della Custodia Cautelare in Carcere emessa dall’Ufficio di Sorveglianza di Reggio Emilia. L’uomo, condannato alla pena di anni 1 e mesi 9 di reclusione per il reato di estorsione continua. 🔗 Leggi su Parmatoday.it © Parmatoday.it - Minaccia un conoscente dopo la condanna per estorsione: 40enne arrestato

