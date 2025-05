milan tare vuole italiano

Igli Tare, nuovo direttore sportivo del Milan, si trova di fronte alla sfida di riportare i rossoneri ai vertici dopo una stagione deludente. Puntando sulla scelta dell’allenatore e sulla costruzione di una rosa competitiva, Tare intende ripartire con convinzione, mettendo in campo la sua esperienza e determinazione per rilanciare il club e conquistare obiettivi importanti.

Igli Tare, nuovo DS del Milan, deve compiere l’ arduo compito di risollevare i rossoneri dopo la brutta stagione che hanno vissuto. Il primo punto da cui partire è sicuramente l’ allenatore per poi costruire la rosa attorno a questa figura. L’ albanese nella sua carriera da direttore è sempre riuscito a spiazzare tutti con nomi fuori dal coro ma efficaci. Al Milan però questo potrebbe non funzionare: in una piazza esigente come quella rossonera è difficile tirare fuori dal cappello operazioni in stile Milinkovic Savic; servono giocatori subito pronti e conosciuti. 🔗 Leggi su Dailymilan.it