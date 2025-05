Milan Primavera eliminato dal Sassuolo che vince 3-0 e va in semifinale contro l'Inter

Il Milan Primavera viene eliminato dal Sassuolo, che conquista una vittoria 3-0 e si qualifica alle semifinali di Final Four Scudetto. Ora il quadro si completa, con il Sassuolo che affronterà l'Inter per il titolo di campione d’Italia Primavera, delineando un percorso emozionante verso la conquista dello scudetto.

Si completa il quadro della Final Four Scudetto per il titolo di campione d`Italia Primavera. Il Sassuolo batte 3-0 il Milan e si qualifica in. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

