Milan-Monza ultima in rossonero per quattro calciatori Saranno i soli?

Stasera alle 20:45 a San Siro, il derby Milan-Monza segnerà l’ultima partita in rossonero per quattro calciatori dell’attuale rosa. Un evento speciale che chiude un capitolo importante per questi giocatori, pronti a lasciare il club dopo questa sfida cruciale. Un’occasione per i tifosi di salutare e ringraziare questi protagonisti, simboli di un’epoca.

Milan-Monza di questa sera, ore 20:45, a 'San Siro', rappresenterà l'ultima partita con i rossoneri per tanti giocatori dell'attuale rosa

