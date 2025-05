Milan-Monza Nesta | I rossoneri devono ripartire dagli uomini Ecco perché

Dopo la convincente partita contro il Milan, il tecnico Alessandro Nesta ha sottolineato l'importanza di ripartire dai propri uomini. La sfida della 38^ giornata di Serie A 2024-2025 ha evidenziato il valore del gruppo biancorosso, con Nesta che analizza le chiavi del successo e le strategie da seguire per consolidare i progressi fatti.

Alessandro Nesta, allenatore biancorosso, ha parlato a 'Dazn' dopo Milan-Monza, partita della 38^ giornata della Serie A 2024-2025

Milan-Monza, Nesta: “Sempre grato ai rossoneri. Situazione attuale? Spero che …”

Alessandro Nesta, allenatore del Monza, ha espresso la sua gratitudine verso i rossoneri e ha commentato la situazione attuale della squadra.

Milan-Bologna, le pagelle di CM: Ndoye sensazionale. Theo Hernandez e Leao tradiscono, fioccano i 5 nei rossoneri

Milan-Bologna si chiude con una sconfitta inaspettata per i rossoneri, nonostante le buone prestazioni di alcuni giocatori.

Napoli o Inter? Il pensiero di Fabio Capello: «Conte deve stare attento agli errori in difesa, Inzaghi deve impedire che si pensi alla Champions. Alla squadra devono dire questo…»

Fabio Capello analizza la corsa allo Scudetto tra Napoli e Inter, offrendo consigli per i rispettivi allenatori.

Milan Monza 2-0, finisce il campionato per Conceicao e Nesta: Gabbia e Joao Felix regalano gli ultimi tre punti stagionali!

Lo riporta juventusnews24.com: Milan Monza 2-0, Gabbia e Joao Felix chiudono in maniera “indolore” il deludente campionato rossonero: il resoconto Finisce il campionato di Serie A per Milan e Monza. Nella cornice di un San Siro i r ...

Milan - Monza, Nesta: "Voglio ricominciare subito ad allenare, ma non so ancora dove sarò"

Da monza-news.it: Si conclude con l'ennesima (26a, 19a sua) sconfitta la stagione del Monza, per Mister Nesta quella nella ‘sua’ San Siro sarà l'ultima panchina in biancorosso ...

Monza ko 2-0, il Milan chiude con una vittoria tra le contestazioni dei tifosi

Segnala msn.com: La partita è stata segnata dalla protesta della curva rossonera, che ha abbandonato lo stadio 'Meazza' al 15', in polemica con la società ...

MILAN, CLAMOROSA INDISCREZIONE! SE È CONFERMATO È DAVVERO FOLLE??????