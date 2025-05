Milan-Monza LIVE 2-0 | Joao Felix pennella il raddoppio

Al 74° minuto, nel match tra Milan e Monza, Joao Felix firma il raddoppio dei rossoneri con una splendida punizione, superando Pinzigno. Un momento cruciale nella 38ª giornata di Serie A, ricca di emozioni e azioni salienti, che mette il Milan in una posizione favorevole per la vittoria.

Milan-Monza, 38esima giornata GOAL E AZIONI SALIENTI - 74` - Raddoppio del Milan. Joao Felix pennella alle spalle di Pinzignacco una punizione. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

