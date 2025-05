Milan-Monza LIVE 1-0 | Gabbia!

Milan-Monza, 38esima giornata GOAL E AZIONI SALIENTI - 66` - Palla a Camarda che carica il destro ma la mette alta 64` - Goal del Milan. Corner. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

LIVE Pro Recco-Brescia 13-10, A1 pallanuoto 2025 in DIRETTA: ultimo quarto di partita!

Segui il live aggiornato della sfida tra Pro Recco e Brescia, valido per l' A1 di pallanuoto! Siamo nell'ultimo quarto di partita, con il punteggio di 13-10 per i liguri.

LIVE Schio-Venezia 24-14, A1 basket femminile in DIRETTA: la Famila Wuber parte fortissimo, +10 alla prima sirena

Siamo in diretta dalla gara-5 di A1 di basket femminile, con Schio che parte col piede giusto! La Famila Wuber conclude il primo quarto sul 10-0.

LIVE Errani/Paolini-Eala/Gauff 7-5, 3-6, (10-7), WTA Roma 2025 in DIRETTA: le azzurre girano un incredibile 1° set e fanno valere l’esperienza al match tie-break!

Benvenuti nella diretta live del quarto di doppio femminile a Roma 2025, dove le azzurre Errani e Paolini hanno conquistato un incredibile primo set, dimostrando la loro esperienza nel decisivo match tiebreak.

BOLOGNA-MILAN 1-0 | HIGHLIGHTS | Bologna End 51-year Trophy Wait | Coppa Italia Frecciarossa 2024/25

