Milan-Monza LIVE 0-0 al 45' | San Siro fischia rossoneri vicini al goal con Joao Felix e Pavlovic Goal annullato a Keità

Serie A, Milan-Monza in scena a San Siro. I rossoneri vicini al gol con Joao Felix e Pavlovic, mentre Keità Balde sblocca la partita al 44' con un ottimo cross di Kyriakopoulos. Momenti emozionanti e azioni salienti caratterizzano la 38ª giornata, con l'obiettivo di mantenere alta la concentrazione fino al fischio finale.

Milan-Monza, 38esima giornata GOAL E AZIONI SALIENTI - 44` - Goal del Monza, segna Keità Balde ma la palla gli arriva da un cross di Kyriakopoulos. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Argomenti simili trattati di recente

LIVE Grant/Pigato-Eala/Gauff, WTA Roma 2025 in DIRETTA: azzurre in campo alle 13.00

Segui in diretta il match tra Grant/Pigato e Eala/Gauff, in programma alle 13:00 al WTA di Roma 2025.

LIVE Sinner-De Jong, ATP Roma 2025 in DIRETTA: il n.1 in campo non prima delle 15.00

Segui con noi le emozioni del tennis in diretta! Oggi assisteremo agli incontri di Paolini contro Ostapenko e Berrettini contro Ruud, con orari di inizio previsti rispettivamente per le 12.

LIVE F1, GP Emilia-Romagna 2025 in DIRETTA: dalle 17.00 la FP2, Ferrari in cerca di soluzioni

Segui la diretta del GP dell'Emilia Romagna 2025, con la seconda sessione di prove libere a partire dalle 17:00.