Milan-Monza la protesta continua fuori dallo stadio | Assurda porcheria

La tensione fuori dallo stadio di Milan-Monza non si placa, con i tifosi che protestano per ciò che definiscono un'“assurda porcheria”. È l'ultimo match della stagione rossonera, decisivo per l'ottavo posto in classifica, giocato con passione e polemiche. La voglia di rivendicare i propri diritti si fa sentire forte, mentre il campo decide le sorti del Milan in questa ultima sfida.

Milan-Monza, 38^ e ultima partita della stagione rossonera. Il Diavolo si gioca l'ottavo posto con la Fiorentina: la protesta continua fuori 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan-Monza, la protesta continua fuori dallo stadio: “Assurda porcheria”

?? Milan-Monza 0-0 | La Sud ABBANDONA al 15°. Reijnders chiede un rigore | OneFootball

onefootball.com scrive: Nonostante la parte di San Siro occupata dalla Curva Sud si sia svuotata al minuto 15, la protesta degli ultras rossoneri continua fuori dallo stadio. I cori nei confronti di Cardinale non si placano.

?? Milan-Monza 0-0 | La Sud protesta: "Go Home" e LASCIA San Siro al 15° | OneFootball

Come scrive onefootball.com: Passano 15 minuti dal fischio di inizio e la Curva Sud mantiene la sua promessa: gli ultras del Milan abbandonano San Siro in segna di protesta. “Lasciamoli soli (società ndr.) con i loro turisti, i ...

Milan-Monza, la Curva Sud ha spiegato cosa farà dopo un quarto d'ora di gioco

Secondo msn.com: La tensione attorno al mondo Milan continua a salire, ma questa volta i riflettori si spostano fuori dal campo. La Curva Sud ieri ha pubblicato un comunicato ufficiale per richiamare a raccolta il pop ...