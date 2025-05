Milan-Monza Joao Costa | Oggi parliamo della partita da domani…

Joao Costa, vice allenatore del Milan, ha commentato la partita contro il Monza, disputata nella 38ª giornata di Serie A 2024-2025. Ha analizzato la prestazione della squadra e ha anticipato i lavori e le strategie in vista della partita di domani. La squadra è concentrata e motivata per le sfide future, con l’obiettivo di migliorare e raggiungere i propri obiettivi stagionali. Costa ha sottolineato l’importanza di lavorare sodo e mantenere alta la concentrazione.

Joao Costa, vice allenatore rossonero, ha parlato in conferenza al termine di Milan-Monza, partita della 38^ giornata della Serie A 2024-2025 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan-Monza, Joao Costa: “Oggi parliamo della partita, da domani…”

Scopri altri approfondimenti

Milan-Monza, Joao Costa: “Oggi parliamo della partita, da domani…”

Joao Costa, vice allenatore del Milan, ha commentato la partita contro il Monza al termine della 38ª giornata di Serie A 2024-2025.

“Grattatina” in auto, da oggi ti costa 380€ | Tutta colpa dell’intelligenza artificiale: ti spiavano e non lo sapevi

La storia di Tim Hanssen, un automobilista olandese, getta luce su una sorprendente e inquietante realtà: una semplice grattatina in auto gli è costata 380 euro.

Milan-Monza, Joao Costa: “Il Diavolo merita solo il primo posto. Da domani …”

Joao Costa, vice allenatore del Milan, rilascia dichiarazioni dopo il match contro il Monza, aggiungendo che il Diavolo merita solo il primo posto a partire da domani.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Milan-Monza, Conceicao (vice): “Non è il momento di parlare della stagione”

Scrive msn.com: Il vice di Conceicao, Joao Costa ha parlato al termine di Milan-Monza ultima gara stagionale vinta per 2-0 dai rossoneri ...

Vice Conceicao: “Da domani faremo un bilancio sulla stagione, oggi…”

Secondo msn.com: Il vice di mister Conceicao, Joao Costa, ha preso la parola ai microfoni di DAZN al termine di Milan-Monza Lo squalificato Sergio Conceicao oggi non prenderà la parola. Al suo posto è presente ai ...

Milan-Monza 2-0: Gabbia e Joao Felix regalano gli ultimi tre punti ai rossoneri

Si legge su msn.com: In un clima di contestazione aperta (la Curva Sud lascia San Siro dopo il primo quarto d'ora di gioco), i rossoneri stentano nel primo tempo e poi battono i brianzoli con una ripresa più brilante ...

MILAN-MONZA | ?? DIRETTA LIVE |SERIE A - LIVE TELECRONACA, STATISTICHE & CAMPO 3D