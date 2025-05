Milan-Monza Florenzi | Una stagione dove non siamo stati all’altezza

Alessandro Florenzi, giocatore del Milan, ha commentato a 'Milan TV' la prestazione dei rossoneri contro il Monza nella 38ª giornata di Serie A 2024-2025, ammettendo che questa stagione non è stata all'altezza delle aspettative. Un momento di riflessione e analisi per il calciatore e i tifosi in vista delle sfide future.

Alessandro Florenzi, giocatore rossonero, ha parlato a 'Milan TV' dopo Milan-Monza, partita della 38^ giornata della Serie A 2024-2025

Florenzi: "Il il Milan è una cosa seria, mi scuso per la stagione. I tifosi meritano di più, ci sarò sempre"

Alessandro Florenzi, dopo la vittoria del Milan contro il Monza, ha sottolineato l’importanza della squadra e il suo impegno, affermando: “Il Milan è una cosa seria, mi scuso per la stagione, i tifosi meritano di più.

