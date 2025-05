Milan-Monza Conceicao non parla | addio in silenzio?

Sergio Conceicao, allenatore rossonero, non ha parlato al termine di Milan-Monza, partita della 38^ giornata della Serie A 2024-2025 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan-Monza, Conceicao non parla: addio in silenzio?

Juventus, Conceição verso l’addio, Kalulu sarà riscattato

La Juventus si prepara a un cambio di rotta: Francisco Conceição è a un passo dall'addio, con il riscatto quasi sfumata.

Milan, Conceicao: "La pressione in questo club è normale, si parla tanto e troppo. Fofana in dubbio”

In attesa della finale di Coppa Italia contro il Bologna, il tecnico del Milan, Sergio Conceicao, affronta le sfide legate alla pressione del club.

Milanello, Conceicao non parla alla vigilia di Milan-Monza: ecco perchè

Lo riporta msn.com: Domani, venerdì 23 maggio giorno di vigilia dell'ultima di campionato, non e’ prevista la conferenza stampa pre Milan-Monza da parte di Sergio Conceicao a Milanello.

Milan-Monza, formazioni ufficiali: Conceição si gioca l’ultima in rossonero così

Riporta msn.com: Milan-Monza, formazioni ufficiali. Ecco le scelte di Conceicao per quella che sarà, quasi certamente, l’ultima in rossonero. Il Milan chiude la sua stagione questa sera a San Siro contro il Monza, ma ...

Addio di Conceiçao al Milan in un silenzio assordante: un finale immeritato

Segnala notiziemilan.it: Silenzio assordante in casa Milan in vista del futuro, tira una brutta aria in quel di Milanello… Il cammino in rossonero di Sergio Conceiçao è stato a dir poco strano. Ha iniziato con il botto vincen ...