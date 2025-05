Milan-Monza Ciurria | Vogliamo concludere la stagione con una vittoria

Il Milan-Monza della 38ª giornata della Serie A 2024-2025 si avvicina, con l'obiettivo di concludere la stagione con una vittoria. Patrick Ciurria, centrocampista biancorosso, ha condiviso le sue sensazioni a 'DAZN', sottolineando la determinazione del team nel chiudere al meglio un campionato importante.

Ardoino ha le idee chiare: «Voglio provare a riportare la Juve ai suoi antichi splendori facendo questo. Se comprerò altre azioni? Prima vogliamo capire una cosa»

Paolo Ardoino, CEO di Tether, è determinato a riportare la Juventus ai suoi antichi splendori. Dopo aver acquistato il 10% del club, Ardoino ha espresso l’intenzione di espandere ulteriormente il suo investimento.

Ranieri furioso: “Pasalic tocca il ginocchio del mio giocatore. Lì ha dato rigore ed era rigore, se vogliamo cambiare…”

Al termine di Atalanta-Roma, Claudio Ranieri esplode di rabbia per una decisione arbitrale. Il tecnico giallorosso si scaglia contro il rigore inizialmente assegnato ai suoi, poi annullato dal VAR, lamentando un contatto decisivo tra Pasalic e un suo giocatore.

Rossoblu vince Coppa Italia per concludere 51 anni Attesa per il grande trofeo

Dopo 51 anni di attesa, il Bologna celebra un trionfo storico alzando la Coppa Italia. Con una vittoria 1-0 sul Milan allo Stadio Olimpico, i rossoblu conquistano il prestigioso trofeo per la terza volta nella loro storia, grazie a un gol decisivo di Dan Ndoye.

