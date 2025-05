Milan-Monza Caldirola | Camarda mi ha sorpreso perché…

Caldirola, giocatore biancorosso, ha parlato in conferenza al termine di Milan-Monza, partita della 38^ giornata della Serie A 2024-2025 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan-Monza, Caldirola: “Camarda mi ha sorpreso perché…”

Milano tra le priorità di Tare c’è il rinnovo di Liberali, un passo fondamentale per il progetto. Ha un piano chiaro anche per Camarda.

Filippo Galli, ex calciatore del Milan, commenta la gestione di Francesco Camarda in rossonero. Nonostante abbia tutto il tempo a disposizione, emergono alcune riflessioni sulla sua crescita e sulle sfide del giovane talento nel contesto milanese.

Secondo msn.com: Francesco Camarda ha giocato per la prima volta da titolare con la maglia del Milan in Serie A. La sua prima è andata in scena a Cagliari contro i rossoblù nella gara valida per il dodicesimo ...

Da msn.com: Una notte magica per il golden-boy rossonero, peccato per quel gol annullato dal Var Perciò ecco che la favola di Camarda, il golden-boy minorenne dopo l’esordio in A ha avuto il suo sequel ...

Come scrive leggo.it: di cui ha postato sul proprio profilo un video dei migliori gol. Piccola nota, quando il brasiliano vinse il Pallone d'Oro nel 2007, Camarda non era ancora nato. Almeno fino al 2021, quando il ...