Milan-Monza, al 15? curva rossonera abbandona lo stadio

Durante il match Milan-Monza, al 15º minuto, i tifosi della curva rossonera hanno abbandonato lo stadio Meazza in polemica contro squadra e società, accompagnando la decisione con cori di protesta contro proprietà e dirigenza. La scena ha segnato un episodio di forte dissenso nel contesto dell’ultima giornata di Serie A.

Poco dopo il quarto d'ora di gioco di Milan-Monza, match valido per l'ultima giornata di Serie A, i tifosi della curva rossonera, abbandonano lo stadio 'Meazza' in polemica contro squadra e società. Prima di lasciare la curva tantissimi i cori contro l'attuale proprietà e dirigenza e a favore della 'bandiera' Paolo Maldini.

Milan-Monza, Curva Sud a San Siro solo per i primi 15?: il comunicato

La Curva Sud Milano manifesta ancora una volta il proprio dissenso durante il match Milan-Monza, l'ultima giornata di campionato a San Siro.

