Milan-Monza 2-0 tra i fischi e la contestazione dei tifosi

Il Milan chiude un deludente campionato con una vittoria 2-0 sul Monza, ormai retrocesso. La partita, giocata in un’atmosfera surreale, è stata segnata da fischi e contestazioni dai tifosi, che hanno esposto uno striscione eloquente e poi abbandonato gli spalti, evidenziando il malcontento crescente intorno alla squadra e alla stagione appena conclusa.

AGI - Il Milan chiude il suo deludente campionato superando in casa il già retrocesso Monza per 2-0. Una partita inutile per entrambe e giocata in un clima surreale, con i tifosi della Curva Sud che hanno composto l'inequivocabile scritta "Go home" con le loro sagome prima di lasciare gli spalti dopo circa un quarto d'ora, in segno di protesta nei confronti della società. Non sono mancati cori contro la proprietà, con annessi inviti a vendere e a rassegnare le dimissioni. Fin dal pomeriggio, migliaia di supporter si erano intanto radunati davanti a Casa Milan per esporre uno striscione contro l'intera dirigenza e intonare cori di contestazione, così come altri di apprezzamento nei confronti di Paolo Maldini e del mai dimenticato ex presidente Silvio Berlusconi.