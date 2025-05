Milan-Monza 2-0 le pagelle | Gabbia 7 bomber Joao Felix 65 chiude con un gol

Nel match di San Siro, il Milan supera il Monza 2-0, con Gabbia e Joao Felix decisivi. Il portiere Gabbia si distingue con un 7, mentre il bomber Joao Felix, con un gol e un ottimo rendimento, riceve 6,5. I rossoneri chiudono il campionato al settimo posto con 63 punti, mentre i brianzoli..., concludendo una stagione ricca di emozioni e contestazioni.

Nella contestazione di San Siro, il Milan batte il Monza 2-0 grazie alle reti di Gabbia e Joao Felix. I rossoneri concludono il loro campionato al settimo posto con 63 punti. I brianzoli dopo. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Milan-Monza 2-0, le pagelle: Gabbia (7) bomber, Joao Felix (6,5) chiude con un gol

PAGELLE E TABELLINO DI MILAN-MONZA 2-0: Gabbia simbolo di milanismo, Musah spaesato

Nel match di San Siro tra Milan e Monza, valevole per la 38ª giornata di Serie A, il primo tempo si chiude senza reti in un clima surreale.

Finale Coppa Italia, le pagelle. Skorupski decisivo. Dominio Miranda. Freuler, che fosforo

Il Bologna trionfa dopo 51 anni, alzando la Coppa Italia grazie al gol di Ndoye contro il Milan. Una vittoria che incorona Skorupski come decisivo protagonista, mentre Miranda emana sicurezza e Freuler illumina il gioco.

