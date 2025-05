Milan-Monza 2-0 | il Diavolo vince la sfida finale della grande tristezza

In un San Siro surreale tra fischi e proteste, il Milan conquista la vittoria finale contro il Monza, chiudendo la stagione con un 2-0. Decisivi i gol di Gabbia e Joao Felix, quest’ultimo in rete per la seconda partita consecutiva. Un finale che, tra rassegnazione e speranza, lascia un segno nella tristissima annata dei rossoneri.

Milano – Nel surreale clima di San Siro, tra fischi, proteste dei tifosi e una sensazione di rimpianto costante, il Milan saluta la stagione superando 2-0 il Monza. Decidono nella ripresa i gol di Gabbia e Joao Felix, quest’ultimo alla seconda rete consecutiva dopo quella realizzata a Roma. Ma per il portoghese, così come tanti altri compagni e il tecnico Sergio Conceicao, con ogni probabilità è il momento dei saluti al termine di una stagione raramente così amara. Il Diavolo sale momentaneamente al settimo posto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Milan-Monza 2-0: il Diavolo vince la sfida finale della grande tristezza

