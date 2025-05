Milan-Monza 2-0 i rossoneri salutano San Siro tra i fischi dei tifosi

Il Milan saluta San Siro con una vittoria, ma il successo contro il Monza (2-0) non basta a placare le proteste dei tifosi, che contestano la squadra al termine della stagione. Gabbia e JoĂŁo Felix regalano i tre punti ai rossoneri, ma il malcontento sugli spalti si fa sentire, evidenziando le tensioni tra tifosi e club.

La vittoria in Milan-Monza, griffata dalle reti di Gabbia e Joao Felix, non basta ai rossoneri, che chiudono la stagione contestati dal proprio pubblico. Il Milan vince contro il Monza nell'ultima giornata di campionato, ma a San Siro va in scena la protesta del tifo. La partita finisce 2-0 per i rossoneri ma poco importa il risultato, con i brianzoli giĂ certi della retrocessione e il Milan sicuro di essere fuori da tutto.

Milan-Bologna, le pagelle di CM: Ndoye sensazionale. Theo Hernandez e Leao tradiscono, fioccano i 5 nei rossoneri

Milan-Bologna si chiude con una sconfitta inaspettata per i rossoneri, nonostante le buone prestazioni di alcuni giocatori.

