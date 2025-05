Milan Monza 2-0 | i rossoneri chiudono con una vittoria

Allo Stadio San Siro, il Milan chiude la propria stagione con una vittoria nella 38ª giornata di Serie A contro il Monza. La sfida, ricca di emozioni, si è conclusa con risultati che aggiungono entusiasmo e soddisfazione ai tifosi rossoneri. Segui la cronaca live, sintesi e approfondimenti su Calcionews24 per tutti i dettagli di questo match finale.

Allo Stadio San Siro, la sfida valida per la 38ª giornata di Serie A 20242025 tra Milan Monza: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Allo Stadio San Siro va in scena il match valido per la 38ª giornata di Serie A tra Milan e Monza. Segui il LIVE testuale su Calcionews24. SEGUI LA PARTITA . 🔗 Leggi su Calcionews24.com