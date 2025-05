Milan-Monza 2-0 | Gabbia e Joao Felix regalano gli ultimi tre punti ai rossoneri

Il Milan conquista tre punti fondamentali contro il Monza, grazie alla doppietta di Gabbia e a un gol decisivo di Joao Felix. In un contesto teso, segnato dalle proteste dei tifosi e dalle emozioni sul campo, i rossoneri portano a casa una vittoria che rafforza la loro corsa europea, nonostante un clima di tensione e passione che ha caratterizzato il pomeriggio milanese.

Milano, 24 maggio 2025 – In un clima reso surreale dalle proteste del pubblico rossonero, cominciate nel pomeriggio davanti a Casa Milan tra cori e striscioni e proseguite nel primo quarto d’ora di gara (“Go Home” la coreografia che campeggia in Curva Sud prima dell’abbandono degli spalti da parte della curva), il Milan chiude una stagione a dir poco negativa battendo 2-0 il Monza già retrocesso. I riverberi dello scontento del pubblico milanista si fanno sentire anche in campo i n un primo tempo che il Milan comincia in maniera promettente (occasioni per Joao Felix e Pavlovic nei primi 6’) e che prosegue a ritmi troppo compassati, rischiando addirittura qualcosa di troppo al cospetto di un Monza che in ripartenza prova a fare male, riuscendo a colpire in chiusura di frazione con la rete di Keita, annullata poi per fuorigioco di Kyriakopoulos, autore del cross vincente per l’attaccante ex Lazio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net