Milan-Monza 2-0 decidono Gabbia e Joao Felix | i brianzoli lasciano la Serie A

In un clima di forte contestazione, il Milan chiude la Serie A 20242025 con una vittoria per 2-0 contro il Monza. Decidono le reti nella ripresa di Gabbia e Joao Felix. I brianzoli, invece, si preparano a fare ritorno in cadetteria dopo un'annata deludente. Il primo tempo. A Milan e Monza è mancato l'ultimo passaggio per trovare la via della rete nel primo tempo. Reijnders e Pulisic hanno faticato a trovare Jovic in area, mentre Joao Felix è comunque riuscito a conquistarsi i suoi spazi svariando su tutti il fronte d'attacco.