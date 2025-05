Milan Monza 2-0 Conceicao vince nella contestazione | la classifica aggiornata di Serie A

Nel match di San Siro, il Milan di Stefano Pioli ha battuto il Monza di Sergio Conceicao per 2-0, consolidando la propria posizione in classifica. La partita, caratterizzata da una contestazione, ha visto i brianzoli già retrocessi subire una sconfitta importante. Ecco la classifica aggiornata di Serie A dopo questo ultimo turno, che conferma l’andamento delle squadre nella lotta per i primissimi posti.

Milan Monza, Sergio Conceicao vince contro i brianzoli gi√† retrocessi nella contestazione di San Siro, ecco la classifica aggiornata in Serie A. L‚Äôultimo turno di¬† Serie A ¬†tra¬† Milan Monza, andato in scena a San Siro, √® terminato 2-0 in favore dei rossoneri. Decisive le reti di¬† Matteo Gabbia ¬†e¬† Joao Felix, arrivate entrambe nella ripresa di una partita caratterizzata da una forte contestazione nei confronti della dirigenza dei meneghini. Questa la situazione di classifica aggiornata. L‚ÄôInter, come noto, seconda alle spalle del Napoli campione d‚ÄôItalia. 🔗 Leggi su Internews24.com ¬© Internews24.com - Milan Monza 2-0, Conceicao vince nella contestazione: la classifica aggiornata di Serie A

