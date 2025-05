Milan-Monza 2-0 90? | Camarda cambia la gara Vittoria in una stagione fallimentare

Nel secondo tempo di Milan-Monza, la partita della 38ª giornata di Serie A 2024-2025 a San Siro si accende grazie a Camarda, che trasforma l'andamento della gara. Una vittoria cruciale in una stagione complicata, segnando un momento di svolta dopo un primo tempo difficile. Ecco il racconto dei secondi 45 minuti che potrebbero cambiare le sorti di entrambe le squadre.

Finito il secondo tempo di Milan-Monza, partita della 38^ giornata della Serie A 2024-2025. Il racconto dei secondi 45' di gioco a 'San Siro' 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan-Monza 2-0 (90?): Camarda cambia la gara. Vittoria in una stagione fallimentare

Leggi anche questi approfondimenti

90 minuti per lo scudetto: Inter in vantaggio al 20', Napoli ancora pari - DIRETTA

Tra poco l'epilogo della Serie A: l'Inter è avanti al 20', mentre il Napoli è ancora in parità. Con le ultime sfide di Napoli-Cagliari e Como-Inter, tutto si deciderà negli ultimi minuti.

90 minuti per lo scudetto: Napoli la sblocca con McTominay al 42', Inter in vantaggio al 20' - DIRETTA

Ultimi minuti decisivi per lo scudetto 2024-2025: Napoli e Inter si contendono il titolo nella sfida finale.

90 minuti per lo scudetto: Napoli raddoppia con Lukaku al 50', Inter in vantaggio al 20' - DIRETTA

Nel rush finale della Serie A 2024-2025, il Napoli guida la corsa allo scudetto con un raddoppio di Lukaku al 50', dopo il vantaggio iniziale dell'Inter al 20'.

Se ne parla anche su altri siti

Milan-Monza LIVE alle 20:45

Si legge su msn.com: Milan-Monza, 38esima giornata Ultimo appuntamento nella Serie A 2024/25 per Milan e Monza. I rossoneri sono certi di non partecipare alle prossime competizioni europee.

Milan-Monza, Gimenez squalificato: gioca Camarda titolare?

Lo riporta msn.com: Domani sera il Milan scenderà in campo contro il Monza. Davanti non ci sarà Gimenez e perciò potrebbe partire Camarda titolare ...

Serie A: Milan-Monza DIRETTA e FOTO

Scrive ansa.it: Milan-Monza in campo alle 20:45 di sabato 24 maggio per la 38esima e ultima giornata di campionato ...

IL PORTIERE PIU' SCARSO AL MONDO - FIFA 23 #shorts #fifashorts