Milan-Monza 1-0 Gabbia fa urlare un San Siro spento e porta avanti i suoi

Nel finale di stagione, Milan e Monza si sfidano in un San Siro spento, con il nervosismo alle stelle. La decima giornata di gabbia fa urlare i tifosi, mentre Gabbia apre le marcature, portando avanti i rossoneri. La partita, decisiva per l'ottavo posto contro la Fiorentina, si rivela un’ultima emozionante sfida di una stagione ricca di tensione e passione.

Milan-Monza, 38^ e ultima partita della stagione rossonera. Il Diavolo si gioca l'ottavo posto con la Fiorentina: gol del vantaggio di Gabbia

