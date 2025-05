Milan-Monza 0-0 45? | San Siro surreale Cori pro Maldini e contro la società

Il primo tempo di Milan-Monza si è concluso—una scena surreale a San Siro, con cori a favore di Maldini e proteste contro la società. Un'anticipazione intensa della 38ª giornata di Serie A, dove il calcio si mescola alle tensioni, creando un'atmosfera unica e carica di emozioni. Restate con noi per il racconto completo di questi primi 45 minuti.

Finito il primo tempo di Milan-Monza, partita della 38^ giornata della Serie A 2024-2025. Il racconto dei primi 45' di gioco a 'San Siro' 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Milan-Monza di sabato sera: alle 20.45 a San Siro

Milan-Monza di sabato sera: alle 20.45 a San Siro

Milan-Monza: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni

I rossoneri chiudono la stagione davanti al proprio pubblico. Sarà l'ultima per Conceiçao e per molti giocatori dopo l'annata deludente. Salutano la Serie A,

Milan-Monza, Curva Sud in protesta: gli ultras rossoneri rimarranno a San Siro soltanto per i primi 15 minuti

CALCIO, SERIE A - Il tifo organizzato rossonero inscenerà una grossa manifestazione di protesta nei confronti della società e della squadra in occasione dell'ul

