Milan migliaia di tifosi protestano davanti alla sede della società per chiedere le dimissioni dei vertici

Migliaia di tifosi del Milan si sono radunati davanti alla sede della società, chiedendo le dimissioni dei vertici dopo una stagione deludente. La protesta, nata dalla crescente insoddisfazione, continuerà anche durante il match con il Monza a San Siro. La manifestazione testimonia la forte frustrazione dei supporter, desiderosi di cambiamenti e di un futuro più brillante per il loro club.

