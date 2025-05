Milan la scelta dell’allenatore continua | Tare valuta Allegri ma spuntano altri nomi

Igli Tare, nuovo direttore sportivo del Milan, sta valutando diverse opzioni per la panchina rossonera. Dopo averEsaminato il possibile ritorno di Allegri, spuntano altri nomi candidati per guidare il team. La scelta dell'allenatore è cruciale per rilanciare il progetto milanista e Tare lavora con determinazione per individuare la soluzione migliore.

Igli Tare è il nuovo direttore sportivo del Milan e, in mente, ha una missione ben chiara: individuare il nuovo allenatore: i nomi 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, la scelta dell’allenatore continua: Tare valuta Allegri, ma spuntano altri nomi

Allegri tra Napoli e Milan, giornata decisiva? Un evento condizionerà la scelta dell’allenatore

La giornata odierna potrebbe essere decisiva per il futuro di Massimiliano Allegri, che rimane al centro di rumors relativi a Napoli e Milan.

Abraham, la scelta del Milan è definitiva: comunicato alla Roma il futuro dell’attaccante

Abraham ha scelto il suo futuro: il Milan ha deciso definitivamente di acquisire l’attaccante inglese, comunicandolo anche alla Roma.

Pioli Juve, occhi puntati anche sul tecnico ex Milan: è ancora in lista in caso di addio all’Al-Nassr. Novità sul futuro dell’allenatore

La Juventus guarda con attenzione a Stefano Pioli, ex allenatore del Milan, nel momento in cui si valutano le prossime mosse per la panchina.

CHIAREZZA SUL MILAN? DOPO LA SCELTA DELL’ALLENATORE!

Video CHIAREZZA SUL MILAN? DOPO LA SCELTA DELL’ALLENATORE! Video CHIAREZZA SUL MILAN? DOPO LA SCELTA DELL’ALLENATORE!

